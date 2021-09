OM – Galatasaray (0-0) : Gros manque de réussite pour les marseillais qui ne trouvent pas la faille !

L’Olympique de Marseille concède un match nul face à Galatasaray (0-0) à l’occasion du deuxième de la phase de poule de la Ligue Europa. Les marseillais ont dominé cette rencontre notamment en seconde période mais ont clairement manqué de réussite..

OM 0 0 Galatasaray

Le Onze de Départ :

Lopez

Saliba, Alvaro, Peres

Lirola, Gueye, Guendouzi

Under, Harit, Dieng

Payet



LE MATCH

Les marseillais ont du mal à rentrer dans le match. L’OM manque de justesse technique et ne parvient pas à retrouver la fluidité et le mouvement du début de saison. Face à une équipe de Galatasaray regroupée défensivement en deux lignes de quatre défenseurs, les hommes de Sampaoli ne trouvent pas la solution. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir la première frappe cadrée de l’OM. Une belle frappe enroulée du gauche à l’entrée de la surface détournée par le portier Turc (35′). Dans la foulée, l’arbitre stoppe le match en raison d’incidents dans les tribunes. Des fumigènes et pétards sont jetés par les supporters turcs sur la pelouse puis dans le virage nord marseillais. Après une dizaine de minutes d’arrêt, le match reprend et Marseille se montre plus dangereux. Under centre en retrait pour Guendouzi mais ce dernier place sa reprise du pied droit à côté du cadre. Juste avant la pause, Lopez réalise un arrêt décisif.