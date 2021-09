OM – Galatasaray : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Galatasaray pour le compte de la seconde journée de Ligue Europa. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici… C’est la feuille de match !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Galatasaray aura lieu ce jeudi à 21h00 au stade Vélodrome. Le match sera diffusé sur W9 et Canal+ Sport.

Le groupe

Gardien : Lopez, Mandanda, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux : Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit, kamara

Attaquants : Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under, Payet, Milik

🔵⚪️ Le groupe retenu par 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞, pour le match d’@EuropaLeague face au 𝙎𝙆 𝙂𝙖𝙡𝙖𝙩𝙖𝙨𝙖𝙧𝙖𝙮 avec le retour d’@arekmilik9 ! 🔥🇵🇱#OMGAL ⎮ #UEL pic.twitter.com/UB79d9FXE9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 29, 2021

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez (ou Mandanda) – Caleta Car, Balerdi, Peres – Rongier (ou Lirola), Gueye, Guendouzi, Gerson – Under , de la Fuente, Payet

Galatasaray :

Muslera – Boey (ou Yedlin), Nelsson, Marcao, Van Aanholt – Cicaldau, Kutlu – Kilinc, Morutan, Aktürkoglu – Diagne

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67 394 places, 40000 supporters annoncés / dont 3400 autorisés avec les visiteurs).

L’Arbitre de ce OM – Galatasaray

L’arbitre désigné pour OM – Galatasaray ce jeudi est monsieur Pawel Raczkowski. Radoslaw Siejka et Adam Kupsik assisteront Pawel Raczkowski tandis que Johan Hamel sera le quatrième arbitre.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel couvert (couverture nuageuse 11%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 20°C

– Vent : NO 7 km/h

– Taux d’humidité : 60%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Galatasaray

Néant

Déclarations d’avant-match

« D’après ce que nous avons pu analyser de Galatasaray, c’est une équipe qui construit ses matchs d’une manière un peu différente de l’ordinaire, elle joue de manière très intense sans ballon. Ça va rendre le match plus difficile pour nous donc il va falloir faire des changements, et subir cette pression constante. Il faut se structurer pour attaquer de manière plus construite, faire un travail au niveau de la possession et des transitions rapides » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (29/09/2021)

« Le plus important, c’est le résultat du match. Demain, nous devons gagner. On est très motivés pour cette compétition. On est prêt, je suis prêt. J’attends qu’une chose : que la compétition démarre au plus vite. (…) La présence de Fatih Terim (l’entraîneur de Galatasaray) est importante pour moi. C’est lui qui m’a fait venir en équipe nationale. J’ai un attachement pour lui. Mais, pour moi, le plus important, c’est de réaliser la meilleure prestation possible pour remporter la compétition. » Cengiz Under – Source : Conférence de presse (30/09/2021)

Marseille peut nous punir — Terim

« Marseille est une bonne équipe, qui a très bien commencé en Championnat. Ils n’ont pas eu les résultats souhaités sur leurs deux derniers matches. Mais c’est une bonne équipe, qui a encaissé un but en fin de match sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (1-1). Ils ont des bons joueurs, c’est l’une des meilleures formations du Championnat de France. Si on ne fait pas attention, sur une perte de concentration, Marseille peut nous punir. Nous respectons beaucoup cette équipe de l’OM. » Fatih Terim – source : Conférence de presse (29/09/2021)