OM – Galatasaray : « Malgré le match nul, on a retrouvé un collectif ! »

L’OM n’a pas pu faire mieux qu’un 0-0 au stade Vélodrome ce jeudi, face au Galatasaray. Malgré tout, les intentions de jeu étaient bonnes, avec le retour en grande forme de Mattéo Guendouzi après un match raté contre Lens…

L’Olympique de Marseille a dominé la rencontre face à une pâle équipe de Galatasaray. Après une première mi-temps médiocre, les hommes de Jorge Sampaoli ont accéléré en seconde et se sont offert plusieurs occasion, Saliba a trouvé la barre, Guendouzi était proche d’obtenir un penalty. Le milieu de terrain prêté par Arsenal a retrouvé sa grosse activité, et a beaucoup plus a notre consultant Jean-Charles De Bono :

J’ai beaucoup aimé Guendouzi– JCDB

« J’ai beaucoup aimé Guendouzi pour ce qu’il a pu mettre comme ingrédients dans la seconde période, où c’est lui le détonateur. C’est vrai que Saliba derrière a été quasiment irréprochable et présent sur les bons coups, mais je trouve que Guendouzi a donné de l’impulsion. Et quand il est comme ça, l’équipe est bien mieux, y’a plus de relation, ça apporte un joueur supplémentaire en phase offensive. On a retrouvé un collectif par rapport aux deux dernières rencontres » JC De Bono— Source: FCM (30/09/21)

La note de Mattéo Guendouzi : 6.5/10

Son appréciation

Guendouzi a retrouvé sa grosse activité.

Moins en vue face à Lens, le milieu de terrain prêté par Arsenal a été omniprésent face à Galatasaray. Le milieu de terrain a comme son habitude mis beaucoup d’énergie aux quatre coins du terrain. Précieux à la récupération, il a aussi été important dans l’orientation du jeu. Il rate une grosse occasion en fin de première mi-temps, sa frappe s’envole sur un centre en retrait d’Under. Il pensait obtenir un penalty, d’abord accordé par l’arbitre qui s’est déjugé après 10 minutes de VAR. Son activité fait du bien à l’équipe de Sampaoli…

Les notes des médias