OM – Galatasaray : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

Après un frustrant match nul rapporté de son déplacement face au Lokomotiv Moscou, l’Olympique de Marseille va jouer son second match de Ligue Europa face à Galatasaray ce soir. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

L’OM doit gagner ce second match face à Galatasaray qui s’est imposé face à la Lazio lors de la première journée de la phase de poule en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille pourra bénéficier d’un effectif au complet, Bouba Kamara et Arkadiusz Milik sont dans le groupe…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Galatasaray aura lieu ce jeudi à 21h00 au stade Vélodrome. Le match sera diffusé sur W9 et Canal+ Sport.

OM – Galatasaray en streaming

Pour regarder OM – Galatasaray en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site 6play puis sélectionnez W9, si vous avait un abonnement à Canal+, sur le site Canalplus.com

Les commentaires en direct du match OM – Galatasaray

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le groupe de l’OM

Gardien : Lopez, Mandanda, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux : Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit, kamara

Attaquants : Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under, Payet, Milik

🔵⚪️ Le groupe retenu par 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞, pour le match d’@EuropaLeague face au 𝙎𝙆 𝙂𝙖𝙡𝙖𝙩𝙖𝙨𝙖𝙧𝙖𝙮 avec le retour d’@arekmilik9 ! 🔥🇵🇱#OMGAL ⎮ #UEL pic.twitter.com/UB79d9FXE9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 29, 2021

Comment regarder la Ligue 1 cette saison ?

Pour regarder tous les matchs de Ligue 1 cette saison, il faut désormais souscrire deux abonnements : Amazon Prime + Pass Ligue 1 et Canal +. Avec Amazon Prime + Pass Ligue 1 vous ainsi aurez accès à 80% des matchs : Le choc du dimanche soir à 20h45 et sept autres rencontres). L’offre de Canal + vous permet quant à elle de pouvoir regarder la rencontre du samedi 21 heures et celle du dimanche à 17 heures. A noter également que l’appli Free Ligue 1. vous permet de voir les meilleures actions et les buts quasiment en direct.