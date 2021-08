OM – Galtier : « Marseille a un modèle de jeu que l’on voit très peu en France »

Opposé à l’Olympique de Marseille demain soir, l’OGC Nice sort d’une promenade de santé à Lille le week-end dernier (4-0). Mais cela n’empêche pas son coach Christophe Galtier de craindre l’OM…

Confronté à l’OGC Nice demain soir à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1, les olympiens devront se surpasser pour prendre le meilleur sur une équipe qui a infligé un cinglant 4-0 sur la pelouse du LOSC la semaine dernière. Son entraîneur Christophe Galtier ne se sent pas pour autant favori pour ce match…

Nous ne sommes pas un concurrent de Marseille — Galtier

« Un derby méditerranéen, généralement beaucoup d’ambiance. Jouer contre Marseille, chaque saison, est un rendez- vous, surtout à l’OGC Nice, une saine rivalité, ce n’est jamais un match comme un autre. Il y a de la ferveur et comme on est dans le sud, ça peut chambrer et ça peut faire péter les plombs. Nous ne sommes pas un concurrent de Marseille. On sort d’une saison très moyenne. Il ne faut pas chercher de qui on est le concurrent, mais faire une saison beaucoup plus agréable, confortable pour pouvoir s’améliorer match après match. Il faudra être très justes dans le placement face à Marseille qui a un jeu non pas atypique, mais différent, un modèle de jeu que l’on voit très peu en France, mais un peu plus dans d’autres championnats. Il faudra se servir aussi du jeu positionnel de Marseille pour leur poser le plus de problèmes possible. C’est un système, une animation auxquels on n’est pas habitué, contre lesquels il faut rester très lucide pour défendre. C’est une équipe qui laisse de l’espace, de par son positionnement et mieux on défendra, mieux on attaquera » Christophe Galtier – source : Conférence de presse (21/08/2021)