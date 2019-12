OM : « Garcia est parti avec la caisse, je ne parle pas juste des millions d’euros d’indemnité… »

Extrait de l’émission l’émission Débat Foot Marseille spécial Bilan 2019. Nos journalistes évoquent le départ de l’ancien entraineur de l’olympique de Marseille Rudi Garcia. Ce dernier a été évincé par la direction qui l’avait prolongé quelques mois auparavant. Retrouvez l’avis tranchés de nos intervenants en vidéo ci-dessous :



Au final il n’y plus d’argent a l’OM

« Garcia avait réussi le tour de force de se mettre tout le monde contre lui : Les supporters, les joueurs, le directeur sportif, les journalistes. Bref, tout le monde sauf le président… Et en plus il part avec la caisse. Quand je dis qu’il part avec la caisse c’est pas les millions d’euros qu’il prend pour son indemnité de départ, je parle des 200 millions d’euros de l’enveloppe de McCourt qu’il a flambé sur des mercato abracadabrants avec des Sertic, Abdennour ou des Strootman. Au final il n’y plus d’argent au club » Nicolas Filhol (journaliste FCM) — Source : Football CLub de Marseille –

