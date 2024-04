OM : Gasset annonce un retour de plus, plusieurs forfaits et une grosse inquiétude face à Lens !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM reçoit le RC Lens ce dimanche dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. En conférence de presse ce vendredi, le coach Jean Louis Gasset a fait le point sur l’état de son groupe…

L’OM a récupéré Gigot puis Murillo et Clauss. C’est maintenant au tour d’Ismaila Sarr d’être disponible. Par contre Rongier, Meité, Nadir sont toujours blessés, c’est aussi le cas de Chancel Mbemba qui souffre du genou, et de Merlin qui est en phase de reprise. Moumbagna est lui suspendu. « Sarr est avec nous. Il a bien travaillé, il a repris l’entraînement avec nous et il replacera Faris Moumbagna suspendu. Clauss a joué 70 minutes face à Nice. Merlin a repris le footing. Il va recommencer les appuis demain matin et il sera opérationnel lundi ou mardi. Pour Mbemba c’est plus compliqué. Il a un ménisque qui se déplace dans le genou. Ça va un peu mieux mais on est en alerte permanente. »

A lire : Mercato OM : La longue liste de départs (et pas des moindres) à prévoir cet été ?

Sarr de retour, Mbemba et Merlin forfaits !