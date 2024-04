OM : Gasset compte sur le Vélodrome et y croit !

L’OM s’est incliné 2-1 face au Benfica, mais le but d’Aubameyang, les marseillais peuvent encore espérer une qualification avec un seul but de retard avant le retour au Vélodrome. Jean Louis Gasset s’est exprimé en conférence de presse après ce match.

Jean Louis Gasset s’est dit moyennement satisfait après cette défaite 2-1 de l’OM face au Benfica. « Ce que je retiens, c’est le fait d’être en vie. On sait qui on va jouer, où on va jouer et qu’on peut être porté. On a déjà marqué trois buts contre le Shakhtar, on sait qu’on peut le faire. Un quart de finale se joue sur quatre mi-temps. On ne voulait pas partir à l’abordage mais on prend le 2-0 sur un contre puis il y a des faits de jeu, Chancel qui donne tout… On adore jouer dans notre stade, devant un public en feu. Les joueurs adorent ça. On va panser nos plaies mais on a de l’espoir. On y croit ! (…) On a subi les deux latéraux. Il fallait inventer. Chancel pouvait jouer à peu près 1 heure, latéral encore moins. Et le fait que Merlin se blesse, il a fallu faire passer Henrique de l’autre côté puis on a fait rentrer un petit jeune qui a très bien fait ! »



On va panser nos plaies mais on a de l’espoir. On y croit !

Gasset : « Ce que je retiens, c’est le fait d’être en vie. On sait qui on va jouer, où on va jouer et qu’on peut être porté. On a déjà marqué trois buts contre le Shakhtar, on sait qu’on peut le faire. » #BENOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 11, 2024

Pour voir notre debrief en direct de ce Benfica – OM