OM : Gasset confirme deux retours, un forfait et deux grosses incertitudes face à Reims !

Avant deux matches importants pour terminer la saison, Jean Louis Gasset était au centre RLD pour répondre aux questions des journalistes ce mardi. Le coach a fait le point sur son groupe avant le déplacement à Reims demain.

Jean Louis Gasset a fait le point sur l’état du groupe de l’OM, Balerdi et Ounahi font leur retour, alors que Gigot est blessé, Harit et Aubameyang incertains… « On récupère Balerdi, on perd Samuel Gigot, il a un problème de hanche. Ounahi avait une contracture à la cuisse pour Lorient, je pense qu’il va s’entrainer. Harit reste incertain il a une contracture. Aubameyang a des problèmes gastriques depuis son retour d’Italie, il n’est pas en forme, fatigué et il ne s’est pas entrainé. »



Balerdi et Ounahi disponibles, Gigot blessé, Aubam et Harit incertains…