OM : Gasset confirme un forfait, 2 incertitude et un retour face au HAC !

Avant le dernier match de la saison face au Havre ce dimanche, Pau Lopez était en conférence de presse ce vendredi. Le portier espagnol a évoqué cette saison raté, il estime que c’est la responsabilité des joueurs malgré les changements d’entraineur.

Jean Louis Gasset a fait le point sur son groupe. Rongier et Nadir sont toujours blessés, tout comme Ounahi. Par contre, Gigot fait son retour alors que Sarr et Harit sont incertains. « Gigot réintègre le groupe. Ounahi est forfait. Sarr et Harit sont incertains. »

Retour de Gigot, Ounahi forfait, Sarr et Harit incertains

