OM: Gasset explique pourquoi il va faire tourner son effectif !

L’Olympique de Marseille se rend à Clermont pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué l’enchainement des matches avec venir avec Villarreal, Nantes à venir…

L’OM se déplace à Clermont ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué l’enchainement des matches à venir avec la Ligue Europa, il explique qu’il va devoir faire tourner son effectif.

Il y a des joueurs qui ne peuvent pas enchaîner trois matchs d’affilés

« Il faut regarder les joueurs qui sont capables d’enchaîner les matchs et ceux qui sont qualifiés pour jouer la Coupe d’Europe. Il faut arriver à mélanger tout ça. Il faut également faire comprendre au groupe que tout le monde est important. Avec 5 changements, 16 joueurs sont concernés par match. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas enchaîner trois matchs d’affilés. Je coupe le match en deux des joueurs qui ne peuvent pas enchaîner. Soit ils sortent ou ils rentrent à la 60e. Il faut rentrer dans les têtes et aussi dans le groupe. On a besoin de tout le monde pour nous ramener là on l’on doit être. »

