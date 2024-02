OM : Gasset fait le point sur les absents ! Lopez, Veretout « des petits bobos »…

En conférence de presse ce mercredi avant la réception du Shakhtar au Vélodrome pour sa première, Jean-Louis Gasset a fait le point sur le groupe ! Il explique qu’il y a quelques absents à compter.

En plus de Balerdi qui est suspendu et d’Onana / Garcia qui ne sont pas qualifiés pour l’Europa League, Jean-Louis Gasset va devoir faire des choix. Certains joueurs seront peut-être absents puisque le coach évoque des petits « bobos » pour quelques joueurs. Concernant Veretout qui a été absent pendant plusieurs semaines, il est à l’entraînement mais n’est pas encore 100% sûr d’être opérationnel. Enfin, Pau Lopez qui a été forfait pour le match à Brest, pourrait revenir mais le coach reste prudent.

« On a encore un entraînement dans une heure. On doit tenir compte des joueurs blessés, y en a qui sont incertains, des petits bobos. Il y a un joueur suspendu : Balerdi. Un joueur qui peut être sur le retour : Veretout… Des joueurs non qualifiés aussi. On va faire un dernier entraînement, on reste au vert ici et on fera une séance demain matin. Pau Lopez va faire des tests pour voir s’il pourra jouer. Bien sûr, lui, veut être sur le terrain »