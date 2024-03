OM – Gasset : « Il faut gommer toutes ces petites erreurs qui nous font un eu douter »

L’Olympique de Marseille s’impose largement face à Clermont (1-5) ce Samedi soir lors des 24e journée de Ligue 1. La réaction de l’entraineur de l’OM Jean Louis Gasset au micro de Canal + :

« On pensait que ce serait un match piège mais on l’a rendu facile car on a été sérieux. même si en première période c’était juste à des moments et on arrive à se faire égaliser en début de seconde période. Il faut gommer toutes ces petites erreurs qui nous font un eu douter. Sur la fin il y a une maitrise technique et du jeu. (…) Depuis que je suis arrivé on a fait étape par étape. On avait un match 48h après mon arrivée, on a repris les bases en regardant les videos et en mettant les joueurs là où ils se sentaient le mieux. Il fallait prendre des points. Aujourd’hui c’était le premier match à l’extérieur. On savait que l’OM n’était pas fringuant à l’extérieur cette saison.. Donc aujourd’hui c’est donc une confirmation des deux premiers matchs, » a ainsi déclaré le coach olympien Jean Louis Gasset.