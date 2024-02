OM : Gasset ne vient pas seul !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Suite à la nouvelle défaite de l’OM face à Brest ce dimanche, Gennaro Gattuso et de son staff ont été limogés. Jean Louis Gasset devrait être le coach de l’OM jusqu’à la fin de la saison. Il ne viendra pas seul.

Alors que Jean Louis Gasset devrait signer un contrat jusqu’à la fin de la saison, selon le journaliste de l’Equipe Loïc Tanzi, « Le Français ne devrait pas arriver seul ; Ghislain Printant devrait devenir son adjoint. Au moins deux autres personnes, dont un préparateur physique, sont également attendues. »

Ghislain Printant devrait devenir l’adjoint de Jean-Louis Gasset à l’OM https://t.co/cyMMC5raS3 — Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 19, 2024



Le prochain coach de l’OM devrait être Jean-Louis Gasset, dans le cadre d’un contrat court. Le journaliste pour RMC, Santi Aouna donne des détails, « contrat de six mois pour Jean-Louis Gasset à l’OM. Derniers détails à régler avant signature. »

Contrat de six mois pour Jean-Louis Gasset à l’OM

🚨🔵⚪️🇫🇷 #Ligue1 | 🔐🔜 Contrat de six mois pour Jean-Louis Gasset à l’OM ❗️ ⏳️✍️ Derniers détails à régler avant signature Avec @sebnonda https://t.co/nszL94Tz1j pic.twitter.com/SJcOlKJNKb — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 19, 2024



Selon le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins : « Jean Louis Gasset est LA priorité pour remplacer Gennaro Gattuso comme révélé par RMC sport. Il viendrait avec un contrat court terminer la saison. Départ acté de Gattuso. Christophe Galtier n’a pas été contacté. »

❗️Jean Louis Gasset est LA priorité pour remplacer Gennaro Gattuso comme révélé par @RMCsport 🔹Il viendrait avec un contrat court terminer la saison 🔹 Départ acté de Gattuso ✅ ➡️Christophe Galtier n’a pas été contacté pic.twitter.com/yNhfwm2W6v — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) February 19, 2024



Selon nos informations, Pancho Abardonado a été chargé de reprendre l’équipe ce matin. Déjà intérimaire après le départ de Marcelino, l’ancien défenseur est de nouveau sollicité mais pourrait une nouvelle fois ne pas rester longtemps numéro un. Selon l’Equipe, « les dirigeants de l’OM s’intéressent depuis longtemps à Christophe Galtier (Al-Duhail), qui a plusieurs soutiens au sein du club. Ils voulaient l’attirer il y a quelques mois mais les accusations de racisme dont il avait fait l’objet à l’OGC Nice les avaient dissuadés d’aller plus loin. Le procès de Galtier a eu lieu en décembre, et l’entraîneur a été blanchi. (…) Si son arrivée n’était pas possible avant la saison prochaine, les dirigeants marseillais souhaitent faire venir Jean-Louis Gasset dans un rôle d’intérimaire jusqu’à la fin de la saison. »

Galtier premier choix, Gasset pour finir la saison ?

Selon nos informations Pancho #Abardonado reprend l’équipe ce matin. Quid de la suite ? Match capital à venir jeudi… #OM #departGattuso pic.twitter.com/Q2Lkl6Ttk4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 19, 2024



En effet, le journaliste Fabrizio Romano confirme le limogeage de Gattuso: « Gennaro Gattuso a été limogé. Gattuso et son staff viennent d’être informés par le conseil d’administration de l’Olympique de Marseille de leur décision. »

🚨🔵⚪️ Gennaro Gattuso has been sacked. Gattuso and his staff have just been informed by Olympique Marseille board

about their decision. pic.twitter.com/4KH1G2UtH1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2024

Encore un match raté et un résultat négatif. L’OM est dans une spirale infernale en 2024 et selon FootMercato, la direction de l’OM aurait décidé de limoger Gattuso. Le coach italien ne devrait pas être sur le banc ce jeudi face au Shakhtar. Pancho Abardonado va-t-il reprendre le poste ? L’OM est en crise et pourrait changer une deuxième fois de coach après le départ de Marcelino en début de saison…

🚨EXCL : ⚪️🔵🇮🇹 #Ligue1 | 💣 C’est bientot terminé entre l’OM et Gennaro Gattuso ❗️ ✅️ D’après l’entourage de l’entraîneur italien, Gattuso ne devrait pas être sur le banc face au Shaktar Avec @sebnonda https://t.co/iS4sUMzRxO pic.twitter.com/XYjGUb6hQU — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 19, 2024

La réaction de l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au micro de Prime Video

« La première chose que je veux dire c’est que l’on a besoin de s’excuser car on a touché le fond. On a besoin d’assumer nos responsabilités, il n’y a rien à dire ce soir. Aubameyang n’avait pas récupéré, on ne voulait pas prendre de risque et le laisser se reposer. La vérité c’est qu’au classement il faut qu’on regarde derrière. Il ne faut plus trop parler d’Europe en ce moment. Il faut maintenant prendre des points pour être tranquille au classement. L’équipe est en difficulté, maintenant il faut se concentrer pour faire ce que l’on a à faire pour bien finir cette saison au classement, » a déclaré l’entraineur de l’Olympique de Marseille juste après la rencontre.

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre