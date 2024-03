OM – Gasset : « On n’a pas été très très beau mais on a fait un match héroïque »

L’Olympique de Marseille face au FC Nantes (2-0) ce dimanche soir lors du match de clôture de la 25e journée de Ligue 1.

La réaction du coach de l’Olympique de Marseille Jean Louis Gasset au micro que Prime Video :

« Soulagé ce soir c’est le 5e match en 18 jours je savais qu’on allait souffrir physiquement. Comme on a beaucoup de blessés, il faut remettre les mêmes joueurs sur le terrain mais on a rien lâché. On n’a pas été très très beau mais on a bien tenu. (…) Les gens qui étaient là avant moi viennent de me dire ce match là il y a un mois on le perdait ! On voulait aussi progresser dans la solidité, la solidarité de défendre ensemble. Bien sûr que l’on aime bien jouer au football mais ce soir on n’avait pas assez d’essence dans le moteur. On n’a pas lâché, on a fait un match héroïque. Dans n’importe quelle équipe du monde vous avez un joueur qui fait la différence et qu’il faut protéger. Le notre c’est Aubameyang, » a ainsi déclaré le coach marseillais.

Suivez le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

A lire aussi : OM – Nantes (1-0) : Le nouveau but de l’inévitable Aubameyang !