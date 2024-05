OM : Gasset pointe du doigt ce manque d’anticipation de la FFF !

Les minots marseillais se sont qualifiés pour la finale de la Gambardella qui se jouera face à Nancy, les U19 sotn qualifiés pour les quarts de final des Playoffs. Mais pour ces deux compétitions, ils devront faire sans 3 éléments importants sélectionnés avec l’Equipe de France U17. Un calendrier incompréhensible.

En conférence de presse, Jean-Louis Gasset est revenu sur les absences d’Enzo Sternal, Darryl Bakola et Yanis Sellami, convoqués avec l’équipe de France pour participer à l’Euro U17, alors qu’il y a de grosse échéances avec les U19 de l’OM. Le coach de l’OM a pointé du doigt le calendrier mis en place par la FFF : « C’est notre dada d’aller voir par les jeunes. Par tous les clubs où on est passé, on a toujours découvert des pépites comme on dit. Là on a retrouvé une équipe de U19, une bonne génération, très forte. Et d’ailleurs à ce niveau-là, je suis allé les voir ce matin à l’entraînement. Ils vont jouer les quarts de finale des playoffs et la finale de la Gambardella sans leurs trois internationaux qui sont partis au championnat d’Europe. Ce qui est, à mon avis, très étonnant. C’est vrai que l’équipe de France c’est important, mais on aurait pu ou on aurait dû regarder le calendrier pour que l’Olympique de Marseille se présente dans ces matchs de fin de saison, qui sont cruciaux pour le club, parce que gagner la Gambardella c’est toujours quelque chose d’important dans la carrière. Ce matin quand j’ai vu l’équipe mise en place, elle était sans les trois joueurs qu’on avait pris à l’entraînement. Et on me dit ah mais non, ils sont avec la sélection. Je trouve ça assez moyen. »

On aurait dû regarder le calendrier pour que l’Olympique de Marseille se présente dans ces matchs de fin de saison

#Gasset : « C’est notre dada d’aller voir les jeunes, on a toujours découvert des pépites. On a une belle génération chez les U19. Ils vont jouer les 1/4 des play-offs et la finale de Gambardella sans ses 3 internationaux et ça c’est étonnant. C’est moyen… » #OM #conf pic.twitter.com/ZNKCkvifxl — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 14, 2024

Grosse performance des jeunes marseillais ce week-end avec leur qualification face au Stade de Reims en finale de Gambardella. Ils joueront donc ce match pour obtenir un titre face à Nancy en levée de rideau du match opposant le PSG à Lyon en finale de Coupe de France.

Cependant, un gros coup dur pourrait réduire les chances des jeunes olympiens de soulever la Coupe ! En effet, le 20 mai prochain débute l’Euro U17 à Chypre. Trois joueurs marseillais sont concernés et pas des moindres : Darryl Bakola, Yanis Sellami et Enzo Sternal comme nous l’informe La Provence. Pour rappel, la finale de la Gambardella se jouera le 25 mai.

A LIRE AUSSI : McCourt souhaite investir de nouveau dans l’OM !