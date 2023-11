OM : Gattuso contredit la version de Textor !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la reception du LOSC ce samedi au stade vélodrome, Genarro Gattuso a répondu aux questions des journalistes en salle de presse au centre RLD. Le coach italien est revenu sur les événements qui ont annulé le match OM vs OL, il a confirmé qu’il était prêt à jouer.

Gennaro Gattuso est revenu sur les incidents intervenus avant OM – OL, il a précisé que son équipe était prête à jouer, pas Lyon, ce qu’il trouve logique. « Il y a eu un moment d’inquiétude. Je n’avais pas vu les premières images. On parlait de quelques points. Ensuite, je l’ai vu et je peux vous dire qu’il a eu de la chance. C’est juste que le match ait été reporté. Jusqu’aux dernières minutes, j’étais avec mes joueurs pour préparer le match. Lyon ne voulait pas disputer ce match, on était prêts à jouer mais la décision d’annuler était juste. On sentait l’enthousiasme des supporters ».

Après l’annulation de la rencontre OM vs OL, John Textor avait affirmé que son équipe voulait jouer ce match. Une affirmation qui ne colle pas avec les explications de l’arbitre du match.

Notre équipe voulait jouer