OM : Gattuso détaille ce qu’il a travaillé pendant la trêve !

Avant le déplacement de l’OM à Nice, Gennaro Gattuso a répondu aux questions des journaliste en salle de presse au centre RLD ce jeudi. Le coach italien a listé les secteurs de jeu qu’il a travaillé.

Gennaro Gattuso a expliqué qu’il avait bien fait travailler son groupe réduit pendant la trêve internationale. « On a ajouté du travail de force, ça passe par la salle de sport ! On a fait un travail de force en dehors du terrain. On a travaillé sur la ligne défensive, comment casser les lignes… Les chaînes de travail sur les côtés droit et gauche, repartir de la défense. J’aurais aimé que l’on fasse ça avec le groupe au complet…Mais ce n’était pas possible. On essaie de mettre une charge du niveau de ce qu’on fait en match. On essaie d’appliquer ces donnés sur l’entraînement. »

