OM : Gattuso explique pourquoi il était énervé à Lorient !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant d’affronter Brighton ce jeudi soir, le coach Gattuso a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse d’avant match mercredi dans l’Amex Stadium de Brightron.

Le coach italien de l’OM n’a pas voulu revenir sur le système avec sa défense à trois mais plutôt sur la mentalité de ses joueurs qui doit s’améliorer. Certaines attitudes l’ont particulièrement énervé à Lorient. « Jouer au Vélodrome devant nos supporters ça nous donne de l’énergie. J’étais nerveux non pas à cause du système à 3 mais c’est une question de mentalité. A 3-0 face à Lorient quand je vois 5 a 6 joueurs regarder le sol ça m’énerve ! On doit améliorer la mentalité, c’est ce qui nous fait gagner les matches. »

Quand je vois 5 a 6 joueurs regarder le sol ça m’énerve !

#Gattuso : « Jouer au Vélodrome devant nos supporters ça nous donne de l’énergie. J’étais nerveux non pas à cause du système à 3 mais c’est une question de mentalité. A 3-0 face à Lorient quand je vois 5 a 6 joueurs regarder le sol ça m’énerve ! On doit améliorer la mentalité,… pic.twitter.com/jOCtxHbe4t — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 13, 2023