OM – Gattuso : « Je devrais dire quelque chose, mais ce serait assez mal poli »

L’Olympique de Marseille concède un match nul face à Metz (1-1). Réduits à 10 contre 11 pendant plus d’heure de jeu, les marseillais avaient réussi à ouvrir le score, mais se sont fait rejoindre. La réaction l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au micro de Prime Video au terme de la rencontre.

Le coach de l’olympique de Marseille Gennaro Gattuso a réagi au micro de Prime video juste après la fin du match :

« Ma réaction ? De la frustration, on doit faire plus tout simplement. Je devrais dire quelque chose mais ce serait assez mal poli donc je vais éviter de le dire. C’est comme ça actuellement on doit continuer et ne pas s’apitoyer sur notre sort. On doit continuer à aller de l’avant et ne pas perdre espoir. Les prestations de ce type actuellement le football est une bête cruelle difficile à déchiffrer de temps en temps. On n’a pas développé un jeu suffisamment satisfaisant pour décrocher une victoire. On a la possession mais ce qui m’a plus avant tout c’est la mentalité des joueurs c’est un motif de satisfaction. One verra dans trois ou quatre matchs ou on se situe. » a déclaré l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au micro de Prime Video

