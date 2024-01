OM : Gattuso : « Je suis vraiment désolé qu’il n’ait pas marqué mais qu’est ce que je peux faire… »

L’Olympique de Marseille concède un match nul (2-2) face à Monaco ce samedi soir à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. L’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso s’est exprimé au micro de Canal + au terme de la rencontre :

« Je pense qu’il faut féliciter l’équipe, Il faut aller de l’avant. L’action de Vitinha en fin de match ? C’est le foot, je suis vraiment désolé qu’il n’ait pas marqué mais qu’est ce que je peux faire… Aujourd’hui on a livré quand même une belle prestation. Avant le match, on nous donnait perdant et puis on a tenu la tête haute. On a pris deux buts qui étaient inévitables. On a joué à 11 contre 10 mais on méritait beaucoup mieux comme résultat. C’est une période un peu difficile, je n’aime pas parler de malchance. Cela fait plusieurs matchs que l’on a ces difficultés. Il y a des regrets mais il faut continuer »a déclaré l’entraineur de l’OM.