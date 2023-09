OM – Gattuso : « On ne peut pas être content quand on perd »

Après la défaite 3-2 concédée à Monaco pour la première de Gennaro Gattuso avec l’OM. Le coach italien s’est exprimé au micro de Canal+ Foot.

Gennaro Gattuso s’est exprimé après cette première défaite au micro de Paga. « On ne peut pas être content quand on perd. Il faut mieux faire, on a encaissé 3 buts évitables. On s’est endormi, ce sont des choses que l’on doit améliorer rapidement. Sinon on ne peut pas gagner les matches. J’ai vu de l’implication ça fait plaisir mais ce n’est pas assez. Il y avait beaucoup de choses à faire, mieux défendre, on doit éviter ces erreurs, il faut être plus concentré. On a commis aussi des erreurs tactiques, des détails. On a peu de temps, on va jouer en Ligue Europa, on doit être au rendez-vous, ça nous laisse peu de temps, on doit se débrouiller. »

