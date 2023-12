OM : Gattuso pointe du doigt les deux gros manques de son équipe !

L’OM a encaissé un but dans les dernières minutes alors que le 0-0 lui assurait la première place du groupe. Une défaite synonyme de 16de finale de Ligue Europa… Gennaro Gattuso s’est exprimé après la rencontre.

Gennaro Gattuso s’est exprimé en conférence de presse d’après match, il a pointé du doigt la première mi-temps de son équipe. Dans des propos rapporté par la Provence, le coach de l’OM a listé les manques de son équipe. « On savait à quel type de match s’attendre. Il nous manquait de la qualité dans le pressing. On connaissait le niveau de Brighton, on était préparé pour faire face à cette équipe, mais il nous a manqué cette qualité dans le pressing et du courage. Si on les avait eus, on aurait gagné. (…) En première période, c’était très difficile pour nous à tous les niveaux. On avait un bon état d’esprit, mais il nous a manqué de la qualité. Brighton avait un pressing ultra offensif, on a eu du mal à en sortir. (…) Sincèrement, je pense surtout à Clermont (dimanche) et à Montpellier (mercredi). Après, on verra ce qu’on pourra faire et je pourrais penser à la CAN et aux absents. Cela aurait été mieux d’avoir deux semaines de repos en février, mais on devra faire face. »

