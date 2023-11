OM : La tactique que Gattuso prépare pour affronter le LOSC !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la reception du LOSC ce samedi au stade vélodrome, Genarro Gattuso a répondu aux questions des journalistes en salle de presse au centre RLD. Le coach italien a évoqué un adverse dont il se méfie, il devrait proposer une équipe solide.

Gennaro Gattuso a évoqué le niveau du LOSC avant le match de l’OM de ce weekend. « C’est une équipe qui est très intéressante du point de vue technique, une équipe très rapide. Il faudra vraiment être très attentifs. Il faudra que l’interprétation du match soit impeccable. Ils réussissent à marquer après une perte de balle. Il faudra faire attention, ce ne sera pas facile. Il faudrait une grande prestation de notre part, et ça pourrait ne pas suffire. On peut aussi les mettre en difficulté si on joue avec courage et personnalité. Il faudra faire attention aux transitions défensives, ne pas perdre de ballon quand on est dans leur surface. (…) On ne veut pas être ultra offensifs, il faut parfois attendre ».

