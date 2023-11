OM : Gattuso révèle con coup tactique !

La réaction de l’entraîneur de l’OM Gennaro Gattuso après la victoire du club marseillais face à L’Ajax (4-3) lors de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue Europa :

A lire aussi : OM-Ajax (4-3): le but d’Aubameyang qui signe un triplé et offre la victoire !

« Je suis très heureux de la victoire. On a beaucoup changé notre jeu, on a joué en 1 vs 1 partout sur la pelouse. (…) « Le marquage en 1 vs 1, on le fait toujours contre les équipes qui essayent d’avoir une supériorité dans certaines zones. Comme l’Ajax. (…) « Gagner 1-0 ou comme ça, je veux surtout gagner. Même en prenant 5 mais en marquant 6. Mais je ne suis pas un entraîneur défensif, je veux que mon équipe joue. Pas de catenaccio. Mes joueurs ont joué avec beaucoup de fierté, » a ainsi déclaré le coach de l’OM en conférence de presse d’après match.

Gattuso : « Le marquage en 1 vs 1, on le fait toujours contre les équipes qui essayent d’avoir une supériorité dans certaines zones. Comme l’Ajax. » #OMAJAX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 30, 2023

Le debrief du match OM – Ajax (4-3) à chaud en direct