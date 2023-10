OM : Gattuso sait où il veut faire jouer Harit !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le déplacement de l’OM à Nice, Gennaro Gattuso a répondu aux questions des journalistes en salle de presse au centre RLD ce jeudi. Le coach italien a évoqué le rôle d’Harit.

Gennaro Gattuso a expliqué qu’il avait bien fait travailler son groupe réduit pendant la trêve internationale. « Harit, on en a parlé avant le match face au Havre. C’est un joueur qui doit jouer dans l’axe. Il peut jouer sur le côté mais rentrer à l’intérieur. En numéro 10. il a une vision de jeu des plus grands joueurs. S’il réussit à améliorer son physique, il pourra aller loin. Dieu lui a donné des capacités exceptionnelles; A Monaco, je l’ai fait jouer sur un côté mais il doit être dans l’axe. Harit est un joueur particulier. Kaka avait une foulée plus longue, Rui Costa c’était différent… Il a une foulée qui lui permet de tuer les actions ».

A lire : Mercato : « J’ai bien discuté avec les dirigeants de l’OM, mais ils ont changé d’idée »

Harit a une foulée qui lui permet de tuer les actions, un joueur qui doit jouer dans l’axe