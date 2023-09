OM : Gattuso, un coach pas si défensif? Analyse d’un spécialiste !

L’Olympique de Marseille a recruté Gennaro Gattuso pour remplacer Marcelino. Valentin Pauluzzi, correspondant pour la Chaîne L’Equipe en Italie, explique que le coach n’est pas totalement ce que l’on pourrait penser de lui en terme de jeu !

Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria a-t-il fait ce choix par défaut puisqu’il n’y a personne d’autres de disponible en ce moment? Le coach italien a la réputation d’un homme qui joue beaucoup sur sa personnalité et peu sur la tactique offensive… Pour Valentin Pauluzzi, correspondant en Italie pour la Chaîne L’Equipe, cette description ne colle pas vraiment à sa personne.

🚨 Gattuso est le nouvel entraîneur de l’OM ! 🗣️ « L’identité de jeu est assez définie, un 4-3-3 ou 4-2-3-1. » Notre correspondant en Italie, @vpauluzzi, nous dresse le portrait du technicien italien ⚽️🤌 pic.twitter.com/DwMre9qiGB — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) September 27, 2023

Les entraîneurs défensifs italiens, ça n’existe plus en 2023. Il faut sortir de ces clichés

« Je pense qu’il a été un peu condamné à démontrer l’inverse, à peu près partout où il est passé, en voulant mettre en place un style de jeu entreprenant, offensif, ambitieux. Alors bon, déjà, les entraîneurs défensifs italiens, ça n’existe plus en 2023. Il faut sortir de ces clichés. On évacue ça directement. Ce n’est pas non plus un coach ultra offensif parce que l’école italienne, c’est l’école des entraîneurs équilibrés, rappelle le correspondant de la Chaîne L’Equipe. Même des mecs comme Gasperini. C’est intéressant ce qui est proposé au Milan dans un contexte turbulent. Avec un changement de propriétaire, changement de dirigeant. A Naples, ça l’était encore plus. Le Milan et le Napoli sont historiquement des clubs avec un public exigeants en termes de qualité de jeu. C’est moins le cas par exemple à l’Inter ou la Juve. Son identité de jeu assez définie, on est sur un 4-3-3 voire 4-2-3-1 : Construction de l’arrière, phase défensive bien organisée évidemment en 6 un métronome devant la défense. C’était Biglia au Milan, c’était Diego Demme au Napoli. Mais il est créatif, le jeu passe beaucoup par les côtés, ce qu’on appelle les chaînes latérales en italien. Au Milan, c’était Hakan Çalhanoğlu et Suso A Naples, Insigne et Lozano. Son expérience au Napoli, c’est la plus récente et il y avait un meilleur contexte pour travailler et il y avait vraiment a une production offensive intéressante. Jouant sa seule saison pleine en 2021 2021, son Napoli =a été troisième en termes de possession, troisième meilleure attaque, deuxième en termes de passes progressives, c’est à dire le passes vers l’avant, premier en tirs tentés et à chaque fois, les autres équipes qui occupaient ce classement, c’était la Juve et de Sarri, l’Atalanta de Gasperini, le Sassuolo de De Zerbi, on parle de coachs qui sont vraiment des références en terme de qualité de jeu.