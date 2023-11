OM : Gattuso veut rassurer les gens sur la vie à Marseille !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la reception du LOSC ce samedi au stade vélodrome, Genarro Gattuso a répondu aux questions des journalistes en salle de presse au centre RLD. Le coach italien est revenu sur les événements qui ont annulé le match OM vs OL.

Gennaro Gattuso est revenu sur les incidents intervenus avant OM – OL finalement annulé dimanche dernier. « Je pense que ce match contre Lyon est une défaite pour tout le monde. Quand on voit un Vélodrome avec 60k et des enfants qui pleurent à cause d’une poignée de gens qui ne sont pas des supporters. C’est une défaite pour le football. Je suis triste que ça arrive à Marseille. Ce mois-ci, beaucoup de gens m’ont appelé en pensant que j’ai des problèmes ici sauf qu’il n’y a aucun soucis. On vit bien ici à Marseille. Je ne veux pas trop m’attarder sur ce sujet. Ces personnes ne sont pas des supporters marseillais »

