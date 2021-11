OM : Gautreau est inquiet pour Sampaoli et réclame deux gros changements !

L’Olympique de Marseille est en difficulté ces dernières semaines… Pour le journaliste Florent Gautreau, il faut absolument qu’il y ait des changements de la part de Jorge Sampaoli.

Ces dernières semaines sont un peu compliquées pour les supporters et suiveurs de l’Olympique de Marseille… Malgré la victoire ce dimanche face à Troyes, le goût reste amer avec le jeu proposé par les joueurs et Jorge Sampaoli.

le problème de Sampaoli c’est certaines de ses compositions d’équipe — Gautreau

C’est d’ailleurs le coach argentin qui est ciblé par le journaliste de RMC Sport, Florent Gautreau. En effet, il réclame des changements de la part de l’entraîneur marseillais, même s’il concède qu’il est plus pragmatique que ce qu’il pensait.

A LIRE AUSSI : OM : On connaît le premier adversaire des Marseillais en Coupe de France !

« Je trouve l’OM plutôt inquiétant, surtout sur un point. Je te trouve que Sampaoli a des idées arrêtées, il sait ce qu’il veut mais il est finalement plus pragmatique que ce que je croyais. je le connaissais mal. Cette équipe a su prendre moins de buts, être moins flamboyante mais être plus attentif au résultat… Ce qui fait qu’aujourd’hui, si tu comptes le match en moins face à Lyon, tu peux être deuxième avec 3 points en plus. On ne peut pas dire que ce soit un échec cuisant. Donc sur ça, je le trouve plus pragmatique que prévu. Sampaoli doit changer des choses. Il a fait attention à ça et essayer d’avoir des résultats, être plus solide… En revanche, le lien avec le groupe, les compositions d’équipes où l’on ne comprend rien… Ce que nous dit Florent Germain avec les questions qui se posent autour de lui et des joueurs… Là oui ça m’inquiète. Qu’un coach ait un état de grâce comme c’était le cas de Sampaoli : pourquoi pas. Tu sais que tu es un peu en sur-régime parce que les joueurs donnent un peu plus… Il a apporté un truc intéressant comme l’a dit Rongier, y compris dans le fait de faire progresser certains joueurs. Il arrive à faire changer de positions à certains joueurs, ce n’est pas scandaleux. Ce n’est pas le problème si c’est sur deux trois joueurs. Mais le problème de Sampaoli c’est certaines de ses compositions d’équipe. La seconde chose, c’est le recrutement. On se souvient de cet épisode où il réclamait des recrues… Il ne les avait pas eu mais en politique plus calme que celle de Bielsa par exemple, il a été correct. Il a dit à la fin que ça lui convenait. » Florent Gautreau – Source : RMC (29/11/21)