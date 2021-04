OM : Agacé, Génésio répond à son tour à Longoria !

Décidément la sortie de Pablo Longoria sur la formation des joueurs et des entraîneurs français suscite énormément de réactions au sein du microcosme du football en France. Après Raymond Domenech c’est au tour de Bruno Génésio de s’offusquer des propos du président de l’OM.

« Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraîneurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives », expliquait il y a quelques jours le Président de l’OM Pablo Longoria au cours d’un entretien accordé au journal espagnol El País avant de poursuivre sur la formation des joueurs français : « Ils (les joueurs, ndlr) ont une formation individualiste qui les aide à faire une différence, mais ils ne sont pas formés pour s’intégrer dans un modèle de jeu. »

En conférence de presse ce jeudi, le coach de Rennes, Bruno Génésio, a ainsi pris la défense de ses homologues en France.

