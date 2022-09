OM :Genesio salue le public marseillais pour son accueil de Mandanda… et Mandanda pour la gestion de ses émotions !

L’Olympique de Marseille n’a pas pu faire mieux que match nul hier après-midi face à Rennes (1-1). L’une des attractions de cette rencontre, c’était le retour de Steve Mandanda à Marseille. Son coach, Bruno Genesio, était en conférence de presse hier, il s’est montré très satisfait du match de son portier hier…

« Mandanda a été très bon, très serein… et pourtant ça a été très difficile pour lui ! Parce qu’émotionnellement, il s’est passé beaucoup de choses pour lui toute la journée. Être à Marseille, à l’hôtel, avec je pense plein de gens qui l’ont sollicité. Même lorsque nous sommes arrivés à l’aéroport, il n’y a eu que des gestes extraordinaires. À son arrivée dans le stade, je n’ai pas entendu mais apparemment il y a eu un accueil très chaleureux. Ce dont je ne doutais pas. Émotionnellement, c’est difficile de vivre ça même si on a beaucoup d’expérience. Il l’a bien géré puisqu’il a su nous rassurer sur les sorties aériennes et les quelques sorties qu’il a eu à faire. » Bruno Genesio – Source : Conférence de presse.

« Ça va faire bizarre de le revoir avec un autre maillot »

Avant le match, Pape Gueye s’était exprimé sur tout le respect qu’il avait pour son ancien portier.

« Steve (Mandanda) on échange souvent. Je suis très proche de lui, on sait tous ce qu’il a fait pour l’OM et l’amour qu’il a pour ce club. j’espère que les supporters vont bien l’accueillir chez lui. Steve m’a beaucoup parlé. J’ai joué avec quelqu’un de sa famille, il est parti jeune du Havre, il sait ce que cela fait d’arriver ici. Il est adorable, c’est un grand frère pour moi. Il m’a toujours aidé. On était tous déçu de son départ, c’est un choix. Ça va faire bizarre de le revoir avec un autre maillot, si je joue j’espère marquer contre lui » Pape Gueye – Source : Conférence de presse (16/09/2022)

