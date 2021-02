OM : Gentlemen’s agreement cassé avec Longoria, démission de Villas-Boas acceptée… McCourt doit trancher !

André Villas-Boas a lâché une bombe ce midi en conférence de presse. Mécontent du dernier jour du mercato où deux mouvements ont été fait dans son dos (Radonjic et Ntcham), il a donné sa démission. McCourt doit trancher…

Convaincu par Franck McCourt de rester l’été dernier, André Villas-Boas a une nouvelle fois démissionné de son poste de coach. Sauf que contrairement à la dernière fois, la direction Eyraud a accepté selon RMC. Sauf que c’est l’actionnaire majoritaire Franck McCourt qui doit valider. Selon la radio, « AVB a le soutien du propriétaire de l’OM, tout comme celui du vestiaire olympien qui aimerait continuer avec l’entraîneur actuel. La réponse de McCourt sera donc décisive. »

Voici la déclaration d’André Villas-Boas ce mardi en conférence de presse…

gentlemen’s agreement cassé avec Longoria

« Le mercato s’est terminé avec l’arrivée d’un nouveau joueur (Olivier Ntcham). Je n’ai rien à voir avec cette décision, je l’ai apprise par la presse le matin. C’est précisément un joueur sur lequel j’ai dit non. Il n’a jamais été sur notre liste. Il a fini par venir, je n’étais pas au courant. À cause de cela, j’ai présenté ma démission à la direction de l’OM. Sans rien voler à l’OM sur mon contrat. Je ne suis pas d’accord avec la politique sportive, cette prise de décisions par rapport aux besoins de l’équipe. Ne pas être au courant alors qu’on avait un gentlemen’s agreement à propos des arrivées… J’ai considéré qu’il était cassé. Maintenant, par rapport à la quantité de matches qu’il reste, ils ne m’ont pas fait de retour. Je ne veux rien de l’OM, rien de l’argent de l’OM et de Frank (McCourt). Je veux simplement partir suite à une différence sur la politique sportive. C’est dommage qu’on en arrive à ce point-là. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse / L’Equipe (02/02/2021)