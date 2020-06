OM / George Floyd : Alvaro apporte son soutien au mouvement Black Lives Matter !

Comme de nombreux sportifs dans le monde entier, les joueurs de football ont manifesté leur soutien au mouvement Black Lives Matter. Ce lundi, c’est Alvaro Gonzalez, joueur de l’Olympique de Marseille qui l’a affiché sur les réseaux sociaux.

La mort de George Floyd par étranglement d’un policier aux Etats-Unis a ému le monde entier. Si bien que de nombreux sportifs ont affiché leur soutien, notamment lors des matchs de football disputés en Allemagne ce week-end.

Great admiration for Jadon Sancho, Marcus Thuram, Weston McKennie and Achraf Hakimi. #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/AUG5LzaOMZ — Career Mode Insider (@CareerModeInsid) May 31, 2020

trop c’est trop ! Justice pour Goerge Floyd

Ce lundi, c’est Alvaro Gonzalez, le défenseur de l’Olympique de Marseille qui a publié une photo sur son compte twitter. Toujours très actif sur les réseaux sociaux, le défenseur espagnol a partagé cette illustration où l’on voit George Floyd avec écrit en fond Black Lives Matter : les vies de noirs comptent. Il a également commenté « Enough is enough ! Justice for George Floyd » traduction : « Trop c’est trop ! Justice pour Goerge Floyd »

