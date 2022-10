OM : Gérard Gili et le casse-tête de Tudor avec ses remplaçants !

Le changement d’entraîneur opéré à l’Olympique de Marseille en début de saison a aussi initié une réorganisation tactique conséquente. Dimitri Payet, autrefois métronome de la formation marseillaise sous les ordres de Garcia, AVB et Sampaoli, est relégué au second plan par Igor Tudor, qui lui préfère Amine Harit.

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, les chroniqueurs discutent de ces changements soudain qui ont eu des conséquences sur les performances de l’équipe.

La difficulté du poste d’entraîneur à ce niveau, c’est d’arriver à concerner tout le monde

« La difficulté du poste d’entraîneur à ce niveau, c’est d’arriver à concerner tout le monde sachant que c’est extrêmement difficile de concerner un joueur qui joue pas. Arriver à lui faire faire des bouts de matchs en pensant que le joueur va être motivé pour faire la différence c’est quelques fois très compliqué à aller rechercher. Là quand on voit l’attitude de certains joueurs qui rentrent dans les dix dernières minutes, on s’aperçoit qu’ils ne changeront rien. Ils ont pas cette attitude, cette agressivité qui les fait rentrer pour bousculer les choses, ils rentrent parce qu’on leur dit de rentrer, ils sont pas dans l’attente de quelque chose. La difficulté numéro 1 pour un coach elle est là : les quelques joueurs qui jouent ça va mais ceux qui jouent pas, pour les rendre psychologiquement aussi opérant que ceux qui jouent c’est très très compliqué. » Gérard Gili – Débat Foot Marseille – 24/10/2022

En effet, Dimitri Payet n’est pas le seul perdant de la transition de Sampaoli à Tudor : Gerson en est aussi une victime. Très performant sous les ordres de l’entraîneur argentin, le numéro 8 marseillais était un véritable pilier de l’équipe lors de la saison dernière.

Cette saison, le milieu offensif est sous-utilisé par Igor Tudor : six titularisations en Ligue 1 pour deux buts, pas vraiment le rôle qu’il s’attendait à jouer dans cette équipe. Alors avec la Coupe du Monde 2022 qui se profile cet hiver, il est normal que l’international brésilien ait envie de temps de jeu, et donc aussi envie d’ailleurs… Son père, Marcao, qui est aussi son agent, est troublé par la situation que traverse son fils à Marseille et a révélé hier la possibilité d’un départ cet hiver pour le joueur de 25 ans.

