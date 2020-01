OM : « Germain, aucune présence, inexistant au pressing… »

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France hier soir en battant l’US Granville, trois buts à zéro. Les joueurs marseillais ont fait le boulot mais sont loin d’avoir livré leur meilleure prestation de la saison…

Valère Germain était titularisé hier soir à la pointe de l’attaque marseillaise. Il n’a clairement pas convaincu et ça ne s’est pas amélioré lorsqu’il est passé à droite en seconde période…

La note de FCM :

V. Germain : 3/10

L’appréciation de FCM :

Une menace neutre…

Positionné en tant qu’avant-centre, l’ex-monégasque n’a eu aucune présence dans la surface de réparation, a été inexistant au pressing et n’a jamais constitué une menace pour la défense adverse. Repositionné à droite en seconde période, il a été tout aussi inexistant. Deux semi-occasions à se mettre sous la dent : une tête sur corner (3′) et une frappe contrée (69′), encore très léger. Bien trop inconsistant en tant qu’attaquant de secours… Remplacé à la 83′ par Nemanja Radonjic qui a de manière très propre inscrit le but du 2-0.

« Sans vos joueurs, vous n’êtes rien ». Le coach Joan Gallon rend hommage à ses joueurs mais aussi à ses dirigeants et aux bénévoles de @US_Granville (N2) après cette élimination en 16e de finale de la @coupedefrance par @OM_Officiel 3-0 #USGOM pic.twitter.com/4R3jniASUo — Mathieu Billeaud (@MatBilleaud) January 18, 2020