OM : Germain donne des nouvelles du retour de blessure de Thauvin

Tout va bien à l’Olympique de Marseille ! Non seulement les hommes d’André Villas-Boas se sont imposés trois buts à deux hier soir à Nîmes mais en plus le retour de leur meilleur buteur des deux dernières saisons se rapprochent à grand pas…

En effet, Florian Thauvin est réapparu sur les terrains de La Commanderie la semaine passée. Ces derniers jours, on l’a même vu participer à quelques séances collectives. Son partenaire, Valère Germain, s’est exprimé sur le sujet hier soir en zone mixte.

À VOIR AUSSI : Focus sur les nouvelles chaussures spéciales de Florian Thauvin

Il ne sera pas prêt à jouer 90 minutes d’entrée

« Il a très hâte de revenir, j’imagine. Il a fait un peu d’échauffement et de toro avec nous mercredi. On a hâte qu’il revienne, lui aussi, car six mois sans jouer au foot, ça doit être très long. On espère qu’il va vite revenir, mais il ne faudrait pas non plus griller les étapes, car il a été absent un long moment. Il ne sera pas prêt à jouer 90 minutes d’entrée, mais il va revenir petit à petit, le staff va bien le gérer, ça fera une force supplémentaire pour nous. »

Valère Germain – Source : Maritima