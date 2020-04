OM: Germain explique la difficulté du confinement !

La Ligue 1 est à l’arrêt suite à l’épidémie de Coronavirus. Alors que le marseillais sont confinés chez eux , Valère Germain a expliqué la difficulté du processus de sécurité…

Invité de l’After mardi sur RMC, Valère Germain a évoqué l’incompréhension dans laquelle se trouve les joueurs. En effet, il n’y a pas de date de reprise officielle.

C’est difficile car on ne connait pas la date de reprise– Germain

« Il ya des épreuves plus difficiles dans vie, on nous demande simplement de rester à la maison. Certes, le temps est long mais on en profite pour faire des choses à la maison, et s’entretenir pour la reprise de la saison. J’habite dans une résidence où il y a un parc donc je cours du lundi au vendredi et je fais de la musculation. C’est difficile car on ne sait pas la date de reprise mais on fait le travail au minimum. On respecte le programme du club et celui du coach personnel car le championnat peut reprendre à tout moment. » Valère Germain— Source : After Foot RMC