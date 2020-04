OM: Germain explique sa crainte de rejouer !

Consulté par l’UNFP, le syndicat des joueurs, les acteurs de Ligue 1 ne seraient pas favorables à une reprise du championnat. Valère Germain s’est exprimé sur le sujet…

Cela fait plus d’un mois que la Ligue 1 est à l’arrêt à cause de l’épidémie du coronavirus. Depuis, tous les acteurs du football français spéculent sur une probable reprise du championnat. Après avoir été consulté par l’UNFP, les joueurs de Ligue 1 ont quasiment tous répondu qu’ils ne souhaitaient pas reprendre le championnat et que la possibilité d’une saison blanche est à exclure.

J’ai une certaine crainte– Germain

» J’ai une certaine crainte. Dans beaucoup de métiers tu peux avoir une certaine distance de sécurité avec les gens, avoir un masque, dans le football sur un terrain c’est compliqué. Tu peux pas dire au défenseur de te laisser un mètre d’espace avec lui. Si un joueur attrape le virus, on a un peu peur de le transmettre à la maison. Je comprend l’impatience des gens de rejouer au football, mais si les conditions ne sont pas optimales, on ne reprendra pas » Valère Germain— Source: Bein sport