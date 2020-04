OM : Germain touché par les propos de Benzema…

Valère Germain est souvent critiqué depuis son arrivée à l’OM. L’attaquant a du mal à trouver sa place dans des systèmes de jeu avec un seul attaquant. Dézingué par l’influenceur Mohamed Henni, l’attaquant marseillais a pu compter sur Karim Benzema pour le défendre…

Invité de l’After mardi sur RMC, Valère Germain a évoqué la déclaration de Karim Benzema, cela ne l’a pas laissé insensible…

Que ce soit un grand attaquant comme ça, ça fait toujours plaisir — Germain

« C’est plus intéressant d’écouter des critiques quand elles viennent de grands joueurs ou de personnes qui connaissent vraiment le football, confie-t-il. Que ce soit des anciens, des entraîneurs ou des personnes qui sont vraiment passionnées de football. Que ce soit un grand attaquant comme ça, ça fait toujours plaisir, c’est sûr. » Valère Germain – source RMC

Karim Benzema avait expliqué la semaine dernière que Valère Germain était un bon joueur lors d’un échange sur Instagram avec Mohamed Henni.

tu penses que Germain est nul alors qu’il est pas nul — Benzema

« Moi j’ai joué au foot, je vais t’expliquer pourquoi tu penses qu’il est nul alors qu’il est pas nul. A Marseille, il a beaucoup de pression, et il y a des joueurs qui peuvent, et qui peuvent pas avec la pression. Pourquoi à Monaco il jouait bien? A Marseille, il a bien commencé mais après il a fait un ou deux matchs moyens et il a été terminé. Valère Germain, si tu m’entends, si t’as regardé cette vidéo, moi je sais que t’es un bon joueur. » Karim Benzema – source : Instagram