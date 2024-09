OM : Gerónimo Rulli, explosif et décisif !

Note de l’Equipe 8/10 Après avoir repoussé un penalty à Brest, le gardien argentin a récidivé face à Lacazette (45e + 7) mais il a aussi été décisif en gagnant deux duels face à Orban (14e) et Lacazette (58e). Et s’il a fini par s’incliner face à Caleta-Car (53e) et Cherki (90e + 3), il a été capital de bout en bout du match avec une pointe de chance aussi à l’image de cette frappe repoussée par sa transversale (10e).

Note de Maxifoot 8/10 Quelle belle performance pour le gardien de l’Olympique de Marseille ! Sauvé par sa barre sur une première tentative d’Orban, l’Argentin a ensuite été impeccable en remportant un duel face au Nigérian. Secondé par Rongier face à Tolisso, l’ancien Montpelliérain a encore sauvé son équipe sur un penalty de Lacazette avec un superbe arrêt sur sa droite. Mais lors du second acte, il n’a rien pu faire sur la tête de Caleta-Car et le but de Cherki. Pour autant, il a été héroïque dans la victoire décrochée par son équipe avec un nouveau duel gagné face à Lacazette !