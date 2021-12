OM : « Gerson a maîtrisé tout ce qu’il a fait en rentrant à Strasbourg »

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille après la rencontre face à Strasbourg. Pour notre journaliste Nicolas Filhol, l’entrée de Gerson est à soulignée !

L’Olympique de Marseille a réussi à s’imposer ce dimanche après-midi à Strasbourg face aux joueurs de Julien Stéphan. 3 points qui permettent aux Marseillais de remonter à la seconde place au classement de Ligue 1 avec un point d’avance sur le Stade Rennais.

Il a fait une entrée toute en assurance — Nico

Durant cette rencontre, Gerson n’était pas titulaire. C’est Dimitri Payet qui avait le jeu à son compte avec Bamba Dieng à gauche et Luis Henrique sur le côté droit. Les trois joueurs se sont illustrés sur le premier but splendide du Sénégalais. Le numéro 10 a également régalé Caleta-Car sur son corner pour le second but.

A LIRE AUSSI : Conférence League : Changement d’adversaire pour l’OM ?

Malgré son absence sur le terrain au début du match, Gerson est entré en fin de rencontre… Dans notre dernier Débat Foot Marseille sur YouTube et Twitch, notre journaliste Nicolas Filhol s’est exprimé à ce sujet et a tenu à souligner l’entrée du Brésilien.

« Je n’ai pas vraiment un fait de match mais plutôt un symbole. C’est l’entrée de Gerson, son attitude. Je trouve que ça résume bien ce qu’était cette équipe. Une assurance et une maîtrise… On en a parlé un peu dans l’après-match. Gerson ne fait rien d’exceptionnel quand il entre mais il maîtrise tout ce qu’il a fait. Il rentre, il a le ballon qui traîne, il tape sur le mec ça part en touche. Il va chercher le corner qui emmène le but de Caleta-Car. Il a fait une entrée toute en assurance et c’est un visage que l’on avait pas trop vu de lui depuis le début de la saison. On l’a senti agacé, tête baissée… Depuis qu’il a marqué ses buts, on a un autre Gerson et dans l’attitude aussi. J’ai bien aimé cette attitude qui correspondait à cet OM sûr de sa force, dans la maîtrise et ça m’a fait plaisir de voir ça. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (13/12/21)

Pour voir ou revoir en intégralité l’émission de ce lundi

Débat Foot Marseille était en direct ce lundi à 17h30. Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et Jean-Charles De Bono étaient sur le plateau pour débattre autour des thèmes du jour : Bamba Dieng, l’avenir de Kamara et répondre à vos questions dans le chat.