OM : « Gerson ? Ça a été un moment difficile de sa vie »

Avant de se déplacer à Strasbourg dimanche, Luan Peres était en conférence de presse ce vendredi au centre RLD. Le défenseur brésilien a évoqué les débuts difficiles de son compatriote Gerson…

Gerson a effectivement eu une adaptation un peu compliquée — Peres

« Gerson a effectivement eu une adaptation un peu compliquée. Il m’en a parlé assez souvent. Ça a été un moment difficile de sa vie, mais il faut comprendre les changements: de pays, de climat, de culture, de position. C’est un grand joueur, international brésilien. Il est en train de s’adapter, il ne s’est pas laissé abattre. Hier, il a eu trois occasions de but. C’est un excellent joueur, et il est de plus en plus à l’aise dans le groupe ». Luan Peres – source : Conférence de presse (10/12/2021)

