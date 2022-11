OM: Gerson de retour à Marseille ? Son père confirme !

Les négociations entre l’OM et Flamengo sont bloquées concernant Gerson. Le milieu de terrain pourrait faire son retour à l’OM pour la reprise le 30 novembre…

Les négociations entre Pablo Longoria et le club de Flamengo semblent bloquées face aux exigences du président olympien. Un retour à Marseille n’est pas exclu par le boss espagnol, d’autant que la blessure d’Amine Harit libère du temps de jeu.

Interrogé par Sport med TV, le père du joueur a affirmé « On doit oublier cet épisode, regarder de l’avant. » Il devrait donc revenir à la reprise le 30 novembre prochain à l’OM…

Les négociations entre l’OM et Flamengo concernant Gerson sont au point mort. Le club brésilien ne veut racheter que 60% et transformer les 20% restants de la part olympienne en bonus. Proposition refusée par Longoria qui veut un deal complet sur les 80% que possède l’OM. Le président Rodolfo Landim s’est lâché sur TNT Sports: « Je ne sais pas si c’est une stratégie de l’Olympique de Marseille pour fixer un prix supérieur à celui auquel nous leur avons vendu le joueur. À ce prix, on vend, mais on n’achète pas. J’imagine que Gerson, avec tout ce qu’il a fait, veut venir à Flamengo et Flamengo aimerait beaucoup l’avoir. On comprend le montant réclamé par l’Olympique et il a le droit de le faire, il y a un joueur sous contrat, mais c’est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer. »