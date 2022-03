OM : Gerson explique sur quoi il a surtout travaillé…

Avant le déplacement à Brest, le milieu de terrain Gerson était en conférence de presse ce vendredi au centre RLD. L’international brésilien a évoqué son évolution positive depuis ses débuts mitigés à Marseille.

J’ai fait un travail mental — Gerson

« Chaque pays a sa culture. Le jeu ici est plus rapide, les joueurs sont plus physiques. Mais je m’adapte et je me mets au diapason. (…) Quand on est bien dans sa tête, le football marche mieux. J’ai fait un travail mental, j’ai eu de l’aide du staff et des coéquipiers. Quand on se libère de ce que l’on peut lire ou entendre, ça va mieux. Quand le mental va bien, le jeu suit. » Gerson – source : Conférence de presse (11/03/2022)