OM : Gerson, gâché dans un rôle trop défensif…

L’Olympique de Marseille s’est incliné en clôture de la 25e journée 0-2 face à Clermont. Voici la note et l’appréciation de Gerson, titulaire au milieu lors de cette nouvelle défaite au stade Vélodrome.

L’Olympique de Marseille a eu encore du mal à rentrer dans le match face à Clermont. le rythme était trop monocorde et lent pour déstabiliser le bloc proposé. Comme souvent dans ces cas là, les visiteurs ont réussi à marquer en contre sur leur premier tir cadré. Les marseillais ont ensuite eu du mal à accélérer leur jeu malgré une grosse domination dans la possession. Il aura fallu attendre la 38e minute et une frappe cadrée de Payet pour voir une belle parade du portier Djoco. Le portier clermontois va être décisif en seconde période avec des arrêts sur des frappes de Rongier, Under. Bamba Dieng va un peu réveiller les marseillais, et se procurer une belle occasion encore sortie par Djoco. Sans surprise, Clermont qui n’a pas eu d’occasion lors de ce second acte va doubler la mise sur un corner en fin de match, Jim Allevinah, 1m72, va marquer de la tête en passant au dessus de Gerson. Khaoui aura même l’occasion de marquer le 0-3 en fin de rencontre mais Lopez a gagné son face à face. Au final l’OM aura tiré 18 fois, pour 4 tirs cadrés et donc 4 occasions sortie par Djoco. Le plus criant reste le manque de mouvement…

Titularisé au milieu, Gerson a été obligé de jouer bas en l’absence de Kamara remplaçant. Le brésilien est impliqué sur les deux buts et a même évolué dans un poste hybride de latéral gauche après la sortie de Kolasinac…

La note de Gerson : 3.5/10

Son appréciation FCM

Gerson, gâché dans un rôle trop défensif…

Aligné au milieu avec Rongier, Gerson a souffert de devoir jouer bas sans Kamara. Le milieu brésilien a aussi été obligé de compenser l’absence d’un vrai ailier gauche. Il est impliqué sur les deux buts, mal placé sur le premier il laisse filer Zedadka, et il se fait croquer physiquement sur le corner du second. Par ailleurs, il a tenté de s’appliqué dans le jeu de passe, d’organiser la relancer. Il reste bien meilleur positionné plus haut sur le terrain. Son alignement avec Payet et Milik reste un problème tactique pour Sampaoli.

Les notes des médias

Foot Mercato 4/10 Match cruel pour le milieu brésilien puisqu’il est impliqué sur les deux buts encaissés alors qu’il a pourtant bien joué. Sur le premier but, comme son latéral gauche, il s’est fait avoir par cette passe lobée dans leurs dos (13e), sur le second, il a été battu par Allevinah sur corner. Il a sinon été assez présent dans le milieu marseillais, touchant de nombreux ballons (107) et étant très propre techniquement (95% de passes réussies). Il a tenté d’impulser des offensives comme lors de sa passe en profondeur pour Kolasinac, qui a été trop court cependant. Il a tenté sa chance avec sa frappe de loin qui a fini bien au-dessus des cages clermontoises. Remplacé par Luan Peres (89e). Maxifoot 3/10 Une copie ratée pour l’international brésilien. Avec un volume de jeu moins important que Guendouzi, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a eu l’avantage d’être propre dans ses transmissions. Cependant, il a été également fautif sur l’action de l’ouverture du score et a été très neutre dans ses passes vers l’avant. Pour ne rien arranger, il a été bougé par Allevinah sur le second but auvergnat. L’Equipe 3 /10 Il a été très neutre en première période ne prenant que très rarement des risques avec le ballon malgré deux frappes (34e, 43e). Il s’est décalé au poste de latéral gauche à la sortie de Kolasinac et alors qu’il semblait tenir son couloir, il a perdu son duel de la tête sur le second but clermontois (84e). Celui du KO.

