OM : Gerson, homme fort !

L’Olympique de Marseille s’est incliné 3-2 face au Feyenoord lors de la demi-finale aller de Ligue Conférence. Voici la note et l’appréciation de Gerson, titulaire lors de ce match.

L’Olympique de Marseille était prévenu, Feyenoord allait proposer un gros pressing. La clé du match était donc la qualité technique dans la sortie de balle afin de contourner les attaquants néerlandais. De façon surprenante, les olympiens ont rapidement affiché de la fébrilité, Saliba a raté un contrôle, puis une passe, Rongier aussi, Kamara a mal assuré sa transmission, Luan Peres s’est vite fait surprendre dans son dos. Un début de match raté face à l’énorme pressing des locaux et une grosse occasion manquée par Dresser, mais en contre Payet trouve parfaitement Dieng en profondeur, l’attaquant perd son face à face avec le gardien. L’international sénégalais a une seconde chance dans la même position mais cette fois il ne cadre pas une nouvelle fois avec son mauvais pied. Ces deux ratés vont se payer cash, car Feyenoord va profiter des errements défensif pour se procurer des occasions et marquer par deux fois par Dresser et Sinisterra ! Saliba étant fautif sur le premier but, Rongier sur le second… Finalement c’est Dieng qui va relancer les olympiens d’une superbe frappe du droit, Puis Gerson va conclure une belle action collective qu’il avait initié. 2-2 à la mi-temps, les marseillais s’en sortent bien. Sampaoli voulait reprendre le contrôle du ballon en faisant rentrer Gueye, mais l’OM a encaissé le 3-2 au bout de 10 secondes sur une erreur de passe de Caleta Car offrant un doublé à Dresser. L’OM aurait pu égaliser, Dieng, Milik et Payet ont eu des occasions, mais Feyenoord a eu aussi deux possibilités sans réussir à battre Mandanda…

Peu trouvé en début de match Gerson a été un des rares a être propre techniquement. Le brésilien a fait parler sa qualité de passe en initiant l’égalisation qu’il conclut.

La note de Gerson : 6/10

Son appréciation FCM

Gerson, homme fort !

On l’a moins vu car l’OM n’a pas réussi à se sortir du pressing du Feyenoord en première période, pour autant le milieu brésilien est un des rares à ne pas avoir paniqué. Toujours précis dans ces contrôles, il a limité la casse avant d’orienté le jeu. Il trouve une superbe intervalle pied droit pour Payet et va terminer l’action dans la surface sur le but du 2-2. Au delà de ses qualités techniques, Gerson affiche aussi un gros mental et une puissance physique. Un joueur complet en pleine confiance…

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 Une première période compliquée où il n’a pas eu son influence habituelle sur le jeu avant son but de l’égalisation à 2-2. À l’origine de l’action, en trouvant Payet plein axe, il l’a conclue en reprenant du gauche un centre de Guendouzi repoussé par Marciano (40e). Il a un temps évolué dans le couloir gauche en seconde période avant de se recentrer de nouveau et sa technique a été précieuse dans les phases de conservation, plus nombreuses. Maxifoot 7/10 Un des meilleurs Marseillais sur la pelouse. Malgré un marquage strict, le Brésilien a réussi à trouver des espaces sur ses percées, comme sur l’action amenant son but où il trouve l’ouverture dans un trou de souris pour Payet. Ses efforts incessants ont posé des problèmes à Feyenoord, des deux côtés du terrain. FootMercato 4.5/10 Aux côtés de l’ancien joueur des Merlus, le milieu de la Seleção (4 sélections) a vécu un premier acte comparable à ses coéquipiers de défense. Trop souvent à contre-temps, l’ancien de Flamengo n’a pas eu l’impact attendu et dont il a fait preuve ces dernières semaines. Dans un début de match totalement dominé par les Néerlandais, le numéro 8 phocéen a beaucoup couru dans le vide sans jamais véritablement peser dans le jeu de l’OM. Présent pour la première fois dans la surface adverse, il profitait finalement d’un centre contré de Guendouzi pour égaliser juste avant la pause (40e). Repositionné en ailier gauche à la pause, l’Auriverde a bien tenté de faire parler son aisance technique pour recoller au score mais a lui aussi fait preuve d’impuissance. 90Min 6/10 Gerson a touché très peu de ballons pertinents dans cette première demi-heure. Derrière, Jorge Sampaoli a réajusté en le repositionnant piston gauche. Conséquence immédiate, l’international Brésilien a conclu en renard sur un centre tendu de Guendouzi. En seconde période, nous l’avons moins vu. Il a été cantonné à un côté surtout. Ses sorties de balle ont aidé à dépasser un pressing constant.

