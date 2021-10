OM : Gerson, un problème mental ?

Gerson ne vit pas les meilleurs moments de sa carrière en ce moment. En difficulté avec l’OM, il n’est pas au mieux avec sa sélection du Brésil…

En difficulté avec l’Olympique de Marseille, Gerson a tout de même été rappelé par Tite avec la sélection brésilienne. Ce dimanche la Seleçao a joué face à la Colombie pour les Eliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La recrue phare du mercato estival marseillais n’a pas débuté la rencontre et n’a pas disputé la moindre minute. Alors qu’il avait commencé titulaire face au Venezuela lors du succès brésilien 3-1, sa performance n’a pas été à la hauteur

Notre journaliste Nicolas Filhol s’est exprimé sur le Brésilien dans la FAQ ce mardi :

Gerson a aussi un problème physique — Filhol

« Dans le match où il a joué (avec le Brésil), il était aligné dans un système particulier avec quatre milieux de terrain axiaux sans ailier. Il y a des journalistes brésiliens qui ont fracassé Gerson, en terme de pressing et de vitesse ce n’était pas très bon, bon ça on le savait déjà. Il vit pour le moment une saison compliquée. Quand je l’ai vu arriver, lors des premiers matchs de préparation, je me suis dis que c’était un mec avec une belle vision du jeu et du ballon. J’ai l’impression qu’il a vraiment perdu confiance, parce que le dernier match où Sampaoli le fait jouer milieu relayeur, qui est son vrai poste, il a pas été bon du tout. Je pense que mentalement il n’est pas bon, et il a aussi peut être un petit problème physique du fait d’avoir enchainer les saisons avec le Brésil et la France. Je pense que c’est surtout mentalement qu’il va falloir qu’il se refasse un peu… » Nicolas Filhol – Source: FCM (12/10/21)

Le même problème qui a poussé Sampaoli à le retirer du onze de départ de l’OM — Miranda

Gerson était titulaire lors de la rencontre opposant le Brésil et le Venezuela (3-1). Alors qu’il a joué tout le match, sa performance n’a pas plu à un expert tactique brésilien…

« Il ne suffit pas d’être habile ou bon avec le ballon pour jouer au football. Le haut niveau demande plus de choses, comme de la concentration, de l’intelligence et quelque chose qui manque à Gerson depuis longtemps, comme l’a montré sa mauvaise performance contre le Venezuela : dominer le moment après avoir perdu le ballon. Dans ce domaine, Gerson a péché dans absolument tout. Même lorsqu’il était proche, il a laissé l’adversaire mener le ballon et n’a pas pu fermer la ligne de passe. Ici, lui et Fabinho ont laissé le porteur du ballon le porter pendant quatre secondes tout en permettant une rotation, qui rencontrera Soteldo devant. (…) Gerson a eu plusieurs occasions, et ce problème qu’il a démontré est le même qui a poussé Sampaoli à le retirer du onze de départ de l’Olympique (de Marseille). Quelque chose remarqué depuis toujours, et qui l’éloigne du haut niveau. » Leonardo Miranda – source : Twitter (08/10/2021)