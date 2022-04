OM : Gerson, l’homme fort !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 face à Reims lors du match de la 34e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Gerson; entré à la mi-temps lors de ce match à Reims.

L’Olympique de Marseille devait vraiment gagner son match face à Reims en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Les marseillais devaient conserver les 6 points d’avance sur Monaco et Rennes, et cela n’a pas été simple. Face à un Stade de Reims ultra défensif, avec un gros bloc bas mais aussi des moments de pressing, l’équipe proposée par Jorge Sampaoli a manqué de rythme et de mouvement. Mis à part une frappe lointaine de Milik en début de match, les marseillais se sont procuré très peu d’occasions. La première mi-temps est surtout un enchainement de mauvaises passes et de choix discutables. Le coach argentin a décidé de faire entrer Payet et Gerson dès la seconde mi-temps, ce qui a apporté plus de précision technique et d’avantage de mouvent, une sensation confirmée par l’entrée (tardive) en jeu de Dieng très remuant. Gerson a été tout proche d’ouvrir le score suite à un centre de l’international sénégalais, mais le brésilien a finalement marqué l’unique but du match suite à une passe de Payet. L’ancien joker de Flamengo a mystifié la défense d’un magnifique geste technique et une frappe du droit. Un but splendide et une victoire très importante.

Entré à la mi-temps, Gerson a fait basculer la rencontre avec Payet et Dieng. Le brésilien est devenu incontournable…

A lire : Reims – OM (0-1) Sampaoli : « On sait que derrière nous ça pousse fort… »

La note de Gerson : 7/10

Son appréciation FCM

Gerson, l’homme fort !

On pourrait résumer sa mi-temps à ce but aussi important que bien réalisé, mais le milieu brésilien a apporté bien plus lors du second acte. Il est clairement dans la maitrise technique sur chaque ballon, il a confiance dans son jeu et sollicite le ballon dans les pieds ou en profondeur. Quasiment second attaquant en fin de rencontre, il aurait déjà pu ouvrir le score sur le beau centre de Dieng. Il conclut finalement suite à un bon décalage de Rongier en une touche, puis un ballon parfaitement donné par Payet pour mystifier la défense d’un joli drible pied gauche enchainé par une frappe du droit. Gerson prend de plus en plus de place dans cette équipe, une valeur sûre, un leader…

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 L’ancien joueur de Flamengo s’est signalé une première fois sur un bon ballon de Dieng manquant le cadre de peu (80e), avant d’adresser une frappe sèche dangereuse bien détournée par Rajokivic (82e). C’est dans le prolongement de cette action que Gerson a offert la victoire à son équipe et trois points précieux dans la lutte pour le podium. Maxifoot 7/10 Un but qui change tout ! Entré à la pause, le milieu de terrain, contrairement à son équipe, a semblé tout de suite dans le bon rythme avec une belle justesse technique sur ses tentatives. Déjà dangereux sur un centre de Dieng avec une reprise qui a frôlé le poteau de Rajkovic, il a donné la victoire aux siens sur un petit bijou avec des passements de jambes suivis d’une frappe placée. FootMercato 6/10 Le Brésilien est entré à la mi-temps et il a permis à l’OM d’avoir plus de maîtrise avec le ballon. Alors qu’il était discret depuis une dizaine de minutes, il s’est illustré grâce à un merveilleux but après des dribbles dont il a le secret (83e). Son entrée a fait basculer le match de son équipe en plus d’offrir trois points précieux. Il a aussi montré qu’il était devenu indispensable pour son équipe. 90Min 7/10 L’international Brésilien a obtenu des fautes et des décalages intéressants. Il a eu une situation de but vendangée sur contre, mais difficile à transformer. Ensuite, rattrapage immédiat avec un enchaînement magnifique avec dribbles puis frappe du droit. Un but incroyable qui vaudra gros en fin de saison.

REIMS – OM (0-1) : GERSON le sauveur ! Quel BUT de FOU !!!!

;