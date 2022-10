L’Equipe 6/10 En soutien de Suarez, aux côtés de Payet, il était censé amener du liant entre les lignes mais il a trop rarement réussi à le faire en première période en raison d’un déchet technique inhabituel. Il est monté d’un cran ensuite avec un but du gauche (59e) et un ballon de but offert à Kaboré (61e).

Maxifoot 5/10 un match en deux temps pour le milieu de terrain. Dans le premier acte, le Brésilien a ralenti le jeu de son équipe et multiplié les mauvais choix. Son but en seconde période lui a fait du bien et il aurait pu ensuite offrir une passe décisive à Kaboré si le piston droit avait fait preuve de plus de justesse devant le but.