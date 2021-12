OM : Gerson relancé vs Milik (ou les deux) ?

L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-2 face à Brest à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Gerson, titulaire et buteur lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille voulait enchainer après deux victoires de suite et face à un adversaire en forme. Les marseillais ont clairement réussi leur entame, proposant une maitrise du jeu, un gros pressing et un jeu en mouvement orienté vers l’avant. Gerson a ouvert le score à la 29′ minute, venant confirmer l’ultra domination des hommes de Jorge Sampaoli. Après ce but marqué, l’OM a été moins incisif et plus attentiste, plus particulièrement en seconde période. Sur une frappe anodine et peu appuyée, Kamara a touché le ballon de la main offrant un penalty inespéré pour Brest qui n’avait rien montré jusque là. Cette égalisation surprise a relancé les bretons qui ont même réussi à inscrire un second but sur un exploit d’Honorat. Fatigués, les marseillais non pas su réagir et ont encore manqué d’efficacité devant le but. Les entrées d’Under, Lirola et Milik n’ont pas fait basculer la rencontre. De nouveau aligné dans un système sans attaquant de pointe, Gerson a été convaincant. Buteur mais aussi solide dans les duels, il semble enfin retrouver de la confiance…

La note de Gerson : 6/10

Son appréciation FCM

Gerson relancé vs Milik ?

Suite au match réussi à Nantes, Samapoli n’a pas hésité à de nouveau se passer de Milik, laissant Gerson se projeter dans la surface adverse. Un choix payant lors de la première mi-temps avec un jeu de mouvement agréable et un milieu brésilien omniprésent. Gerson s’est offert la première occasion du match et a concrétisé à la demi-heure. Il a aussi été solide dans les duels et a même effectué des retours défensifs remarqués. L’ancien de Flamengo semble enfin retrouver de la confiance, un retour en forme dans un OM qui ressemble plus à celui du début de saison. Le mouvement et les espaces libres en attaque lui profitent, reste à savoir si ce Gerson est compatible avec un Milik titulaire ?

